Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

Am 13.01.2022 führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Gothaer Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 26 Jahre alten Fahrer eines Audi. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Den 26-Jährigen erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

