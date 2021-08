Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (ni) - In den frühen Morgenstunden des 20.08.2021 brechen unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Winzenburger Straße ein. Kurz nach 03:00 Uhr wird der Einbruchalarm ausgelöst. Durch die Täter wird eine Scheibe eingeworfen, so dass sie Zugang zum Verkaufsraum erlangen. Die Diebe haben es auf Sekt und Zigaretten abgesehen. Die Höhe des Schadens steht aktuell noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie anderen Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

