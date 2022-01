Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firmengelände- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 11.01.2022, gegen 17.00 Uhr bis 12.01.2022, 07.30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße "Das Steinfeld". Der oder die Unbekannten zerstörten die Seitenscheiben von mehreren Transportern und durchwühlten die Innenräume der Fahrzeuge. Weiterhin verschafften sie sich Zutritt zu dem Firmengebäude, beschädigten mehrere Innentüren und gelangten in Büroräume aus welchem sie Tabakwaren in Wert von ungefähr 2.500 Euro entwendeten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0009256/2022) entgegen. (jd)

