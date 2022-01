Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 12.01.2022, gegen 20.00 Uhr bis 13.01.2022, 08.00 Uhr parkte ein 48-Jähriger seinen BMW Cabriolet in der Straße "Zum Schlosspark". Unbekannte schnitten zur genannten Zeit mehrfach in das Stoffdach des Fahrzeuges und verursachten somit einen Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0010392/2022) entgegen. (jd)

