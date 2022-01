Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Heute Morgen, gegen 06.50 Uhr wurde der Polizei Ilmenau ein Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten in der Marlishäuser Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Automaten derart, dass sie eine Vielzahl von Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwenden konnten. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0009953/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell