Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrunkener Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein betrunkener 22-jähriger Autofahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr an der Bockmühlstraße in Odenkirchen infolge seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen ein geparktes Auto und in einen Vorgarten gefahren. Dabei hat er sich schwere Verletzungen zugezogen und einen hohen Sachschaden verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 22-Jährige bei einem Treffen mit Freunden Alkohol getrunken und sich anschließend mit seinem Auto auf den Heimweg begeben, obwohl er nicht mehr in der Lage war, den Wagen sicher zu führen. An der Bockmühlstraße kam er von seiner Fahrspur ab, stieß erst gegen ein anderes geparktes Auto und fuhr dann ein Stück weit in einen Vorgarten, wo er zum Stehen kam. Er selbst verständigte daraufhin die Polizei. Ein Atemalkoholtest am Unfallort verlief positiv. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholbedingte Fahrunsicherheit. Sein Auto stellte die Polizei sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

