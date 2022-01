Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeibeamte beleidigt

Eisenach (ots)

Ein 38-Jähriger handelte sich gestern Vormittag in Eisenach eine Anzeige wegen Beleidigung ein. Er überquerte in der Bahnhofstraße eine Fußgängerampel bei Rot, wobei ihn ein Fahrzeugführer mittels Hupen auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte. Der Herr begegnete der Situation mit dem erhobenen Mittelfinger in Richtung des Fahrzeugführers und seinem Beifahrer. Was der Herr jedoch nicht wusste, bei den beiden Personen handelte es sich um Polizeibeamte in zivil. Sie stellten im Nachgang die Identität fest und leiteten ein Verfahren ein. Da der Mann zudem Betäubungsmittel mit sich führte, erwartet ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. (db)

