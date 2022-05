POL-UN: Kamen - Unbekannter Exhibitionist - Mann entblößte sich vor Hundebesitzerin

Kamen (ots) - Am Freitag ( 06.05.2022 ) gegen 12:45 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer 46 jährigen Radfahrerin aus Kamen in schamverletzender Weise. Der Mann kam am Seseke-Radweg in Höhe des Klärwerks mit heruntergelassener Hose aus einem Gebüsch. Die Radfahrerin fuhr zunächst weiter und verständigte dann die Polizei. Weil sie sofort ...

mehr