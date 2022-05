Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannter Exhibitionist am Seseke-Radweg Höhe Klärwerk

Kamen (ots)

Am Freitag ( 06.05.2022 ) gegen 12:45 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer 46 jährigen Radfahrerin aus Kamen in schamverletzender Weise. Der Mann kam am Seseke-Radweg in Höhe des Klärwerks mit heruntergelassener Hose aus einem Gebüsch. Die Radfahrerin fuhr zunächst weiter und verständigte dann die Polizei. Weil sie sofort weitergefahren war, konnte sie den Mann nicht näher beschreiben. Sie konnte lediglich angeben, dass er möglicherweise ausländischer Herkunft war. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief negativ.

Mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben oder sonst Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell