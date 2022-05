Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Vorläufige Festnahme eines Jugendlichen nach sexueller Nötigung

Unna (ots)

Nach einer sexuellen Nötigung in Unna hat die Polizei am Mittwochmorgen (04.05.2022) einen Jugendlichen vorläufig festgenommen.

Dieser sprach gegen 7.55 Uhr eine 28-Jährige im Bornekamp an, zog plötzlich seine Hose runter, nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor und bedrohte die Frau. Als ihr Hund anfing zu bellen, rannte der Beschuldigte weg. Die Geschädigte wählte daraufhin den Notruf.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen Einsatzkräfte den Jugendlichen in einem Gebüsch in der Bornekampstraße an. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Unna gebracht. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde er den Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell