Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Bei einem Streit mit mehreren Beteiligten sind am Samstagabend (22.10.2022) an der Göppinger Straße zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen gerieten die 19 und 22 Jahre alten Männer gegen 18.40 Uhr mit einer bislang unbekannten Personengruppe vor einer Gaststätte in Streit. Dabei erlitt der 22-Jährige, mutmaßlich durch ein Messer, eine Stichverletzung. Der 19-jährige Mann wurde durch einen Schlag schwer verletzt. Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser. Der 22-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die beteiligte Personengruppe kann lediglich als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Zeugen, welche Hinweise zur Auseinandersetzung oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell