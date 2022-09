Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Unbekannte Täter brechen mehrere Firmenwagen in Edewecht auf und entwenden hochwertige Baumaschinen.

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 20./ 21.09.22, wurden in Edewecht insgesamt 6 Firmenfahrzeuge (Transporter) aufgebrochen und anschließend aus den Fahrzeugen eine größere Menge hochwertiger Baumaschinen entwendet. Zwei der angegangenen Fahrzeuge standen zur Tatzeit im Breeweg, ein weiteres im Roggenkamp. Im Grubenkamp, Am Logenstreek und in der Rhododendronstraße wurde ebenfalls je ein Firmenwagen aufgebrochen. Um die Transporter zu öffnen, schnitten die Täter ein Loch in das Türblech, um so an den Schließmechanismus gelangen zu können. Entwendet wurden vorwiegend Bohrmaschinen/ Akkuschrauber, elektrische Sägen und Messgeräte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

