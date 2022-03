Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter fährt Hund an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 14.40 Uhr in einer unbenannten Nebenstraße im Bereich eines Gewerbegebiets parallel der Neckarstraße in Sindelfingen einen Unfall beobachtet haben. Eine 33 Jahre alte Frau ging mit ihrem Zwergspitz, der nicht angeleint war, in der Nebenstraße, die die Neckarstraße und die Nüssstraße verbindet, spazieren. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die relativ schmale Straße ohne Gehweg in Richtung der Nüssstraße, wobei er den Hund vermutlich übersah. Auf Höhe eines Einkaufsmarkts, kurz vor der Nüssstraße, erfasste der PKW-Lenker das Tier. Anschließend setzte der Unbekannte, der vermutlich einen schwarzen Mercedes mit Kennzeichen des Main-Tauber-Kreises (MTK-) lenkte, seine Fahrt fort. Er bog nach rechts in die Nüssstraße ab und fuhr in Richtung der Goldmühlestraße davon. Der Zwergspitz überlebte den Unfall nicht und verstarb noch vor Ort.

