POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Modelleisenbahnen entwendet

Stuttgart-Steinhaldenfeld und Wangen (ots) - Bei zwei Einbrüchen am Freitag (21.10.2022) gelangten bislang unbekannte Täter jeweils über die Balkontüre in die Tatobjekte. In der Straße Im Feldle wurde die Balkontüre eines Einfamilienhauses im Zeitraum von 16.00 bis 21.45 Uhr aufgehebelt und in der Folge die Räumlichkeiten durchwühlt. In der Geislinger Straße kletterte der oder die Täter zwischen 18.45 und 22.00 ...

mehr