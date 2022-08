Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Seitenscheibe eingeschlagen und Pedelec entwendet

Borken (ots)

Tatzeit: 25.08.2022, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Tatort: Borken, Parkstraße

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Borken die Seitenscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Das Geschehen spielte sich zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr auf dem Parkplatz des Aquarius-Erlebnisbads an der Parkstraße ab. Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeug kam es nicht. Am Nachmittag desselben Tages entwendeten Diebe an gleicher Stelle ein Pedelec vom Typ Cube Touring Hybrid one 400. Es hatte verschlossen dort gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

