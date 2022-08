Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin im Kreisverkehr erfasst

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 25.08.2022, 18:40 Uhr; Unfallort: Bocholt, Burloer Weg / Unter den Eichen

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin war gegen 18.40 Uhr von der Straße Unter den Eichen aus Richtung Kurzer Weg kommend in den Kreisverkehr mit dem Burloer Weg eingefahren. In diesem befand sich bereits die 70-Jährige mit ihrem Zweirad. Das Auto der Bocholterin kollidierte mit dem Pedelec und die Bocholterin stürzte. Die leichtverletzte Bocholterin wollte selbstständig das Krankenhaus aufsuchen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell