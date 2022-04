Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Handy am Lenker

Geske (ots)

Am Montag, gegen 10:00 Uhr, kam es an der Delbrücker Straße zu einem Unfall. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Geseke war mit seinem Fahrrad dort unterwegs. Als er während der Fahrt auf sein Handy blickte, verlor er die Gewalt über sein Rad und prallte auf einen geparkten Pkw. Der Radler stürzte und verletzte sich dabei. Er musste zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 500,- e geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell