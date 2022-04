POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Am Montagabend, um 23:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Hiddingser Weg gerufen. Die eintreffenden Rettungskräfte fanden ein stark verrauchtes Treppenhaus in dem Mehrfamilienhaus vor. Mehrere Personen waren noch in ihren Wohnungen und wurden von der Feuerwehr durch die Fenster gerettet. Dazu kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Zum Glück wurde niemand verletzt. Vor einer Wohnung im Erdgeschoss konnte die Feuerwehr Flammen löschen. Papier ...

mehr