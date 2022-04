Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere verletzte Besucher im Rahmen einer Musikveranstaltung in der Diskothek Moon Club in Soest

Soest (ots)

Am Ostermontag, 18.04.2022 gegen 2:10 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über eine angebliche Schlägerei vor der Diskothek Moon Club in der Straße Riga-Ring in Soest. Im Club selbst fand zu diesem Zeitpunkt eine größere Veranstaltung mit einem Live-Auftritt eines Musikers statt. Bei Eintreffen der Polizei konnten vor dem Gebäude ca. 300 Personen festgestellt werden. Das Gebäude hat der Veranstalter nach eigenen Angaben kurz zuvor räumen lassen, da mehrere Personen auf der Tanzfläche über plötzliche Atemwegsbeschwerden klagten. Die Hintergründe der Gesundheitsbeschwerden könnten nach jetzigem Erkenntnisstand in dem Aussprühen von Pfefferspray liegen. Vorsorglich wurden insgesamt 6 Personen mittels Rettungswagen unterschiedlichen Krankenhäusern zugeführt. Eine Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt wurde seitens der Polizei gefertigt. Die Veranstaltung im Moon Club wurde nach Reinigung und Lüftung des Innenraumes durch den Veranstalter fortgesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (sch.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell