POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Linz am Rhein (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden der Polizeiinspektion in Linz drei Fälle von Betrugsversuchen angezeigt. In allen Fällen wurde unter dem bekannten Modus Operandi (Schockanrufe, WhatsApp-Nachricht und Falscher Polizeibeamter) versucht, die Geschädigten zu Geldüberweisungen zu bewegen. In allen Fällen blieb es beim Versuch.

