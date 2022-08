Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsversuche durch Cyberkriminalität

Linz am Rhein (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden der Polizeiinspektion in Linz drei Fälle von Betrugsversuchen angezeigt. In allen Fällen wurde unter dem bekannten Modus Operandi (Schockanrufe, WhatsApp-Nachricht und Falscher Polizeibeamter) versucht, die Geschädigten zu Geldüberweisungen zu bewegen. In allen Fällen blieb es beim Versuch.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell