POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht an einem geparktem PKW

Neuwied (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr, kam es unmittelbar vor dem Dienstgebäude der hiesigen Dienststelle zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW einen geparkten Streifenwagen rammte. Der PKW, welcher aus Richtung Seminarstraße bereits mit quietschenden Reifen in die Reckstraße einbog, kollidierte in Höhe der Dienststelle fast frontal mit einem geparkten Streifenwagen der hiesigen Dienststelle. Die ...

