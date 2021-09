Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Auto angezündet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25. September, gegen 3:30 Uhr) haben Unbekannte an der Max-Planck-Straße einen geparkten Citroën angezündet. Brandgeruch und helle Flammen rissen den Halter des Wagens aus dem Schlaf. Vier weitere in der Nähe geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0203 2800 entgegen.

