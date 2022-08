POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeuge verhindert Weiterfahrt

Dürrholz/Daufenbach (ots) - Am 20.08.2022 in der Zeit zwischen 13:15 Uhr bis ca. 18:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Dürrholz OT Daufenbach. Hierbei wurde mittels Hebelwerkzeug versucht die Hauseingangstüre zu öffnen. Dies misslang jedoch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 ...

