POL-PDNR: Mehrere Unfälle im Dienstgebiet der Polizei Betzdorf Sachbeschädigung an Mauer

Verkehrsunfall mit Notarzt Fahrzeug

Am Samstagmorgen war ein 33-jähriger Fahrer eines Notarztwagens unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn in Selbach-Brunken im Tannenweg auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein 56-jähriger VW-Fahrer kam ihm entgegen und die Fahrzeuge kollidierten in einem unübersichtlichen Kurvenbereich. Den Ermittlungen zufolge hat sich der 56-Jährige nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten. Alle Beteiligten blieben unverletzt und der Sachschaden wird auf etwa 8000EUR geschätzt.

Verschaltet

Eine 45-jährige Audi-fahrerin befuhr die Jungenthaler Straße in Kirchen und wollte in die Kirchstraße abbiegen. Beim Einfahren verschaltete sie sich und legte versehentlich den Rückwärtsgang ein, so dass das Fahrzeug gegen einen hinter ihr stehenden Mercedes einer 57-jährigen stieß. Lediglich an dem Mercedes brach die Kenneichenhalterung ab.

Unfälle mit Sachschaden in Herdorf

Beim rückwärtigen Verlassen einer Parklücke auf einem Supermarktparkplatz übersah eine 45-jährige Pkw-Fahrerin eine hinter ihr auf der Fahrbahn fahrende bevorrechtigte Pkw-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 7500EUR. Auf dem Parkplatz eines anderen Supermarktes parkten eine 66- und eine 52-jährige Pkw-fahrerin rückwärts aus gegenüber befindlichen Parkbuchten aus. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein geschätzter Sachschaden von 6000EUR entstand.

Sachbeschädigung im Neuen Weg in Alsdorf In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter eine Mauerabdeckung und konnten sich unerkannt entfernen. Bei der Anzeige wurde geäußert, dass dort wiederholt von vermutlich jungen Menschen am Wochenende für Unruhe gesorgt wird. Hier werden Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei Betzdorf (02741/926-0) erbeten.

