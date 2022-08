Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Güllesheim (ots)

In Abwesenheit der Hauseigentümer ereignete sich in der Zeit vom 17.08.2022, 12 Uhr bis 20.08.2022 ca. 15 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Raiffeisenstraße in Güllesheim. Hierbei verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Anwesen und konnte dort diverse Wertgegenstände entwenden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

