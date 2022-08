Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Handy gestohlen, geortet und Täter ertappt - gleich zwei Anzeigen wegen Diebstahls!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein zunächst unbekannter Mann unbemerkt das Smartphone einer 53-jährigen Frau in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt. Die bestohlene Frau informierte umgehend die Polizei, während sie mithilfe einer Ortungsapp den Fluchtweg des Verdächtigen verfolgte und die Beamtinnen und Beamten so zu dem Täter lotste. Die Polizei konnte schließlich den 26-jährigen Mann gegen 1:30 Uhr in der Nähe des Graswegs ausfindig machen und ihn dort durchsuchen. Hierbei fanden die Einsatzkräfte schließlich das gestohlene Smartphone. Ebenfalls fiel den Polizistinnen und Polizisten bei der Durchsuchung ein hochwertiges Paar Funkkopfhörer auf, welche zurückliegend vermehrt im Bereich der Neckarwiese gestohlen worden waren. Eine Abfrage der Individualnummer in den polizeilichen Systemen ergab tatsächlich, dass der 26-Jährige auch diese gestohlen haben dürfte, denn diese waren nach einem Diebstahl auf der Neckarwiese vom 11.08.22 zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls in beiden Fällen ermittelt.

