POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Verzierung von Grabstein entwendet - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) - Am Montag kam es zwischen 00.00 Uhr und 01.15 Uhr zum Einbruch in die Filiale in der Zündholzstraße in Schwetzingen. Die bislang unbekannte Täterschaft brach mittels Brecheisen in das Geschäft ein und zerstörte die gesamte Elektronik sowie alle Bewegungsmelder. Aus einem Tresor wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Der Tresor ...

