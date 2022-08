Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Einbruch in Filiale für Werkzeugverleih - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am Montag kam es zwischen 00.00 Uhr und 01.15 Uhr zum Einbruch in die Filiale in der Zündholzstraße in Schwetzingen. Die bislang unbekannte Täterschaft brach mittels Brecheisen in das Geschäft ein und zerstörte die gesamte Elektronik sowie alle Bewegungsmelder. Aus einem Tresor wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Der Tresor konnte mit dem dazugehörigen Schlüssel geöffnet werden, welcher sich in der Filiale befand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Schwetzingen in Verbindung zu setzen unter: 06202-2880

