Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Diebstahl von E-Bike - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Montag wurde zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Gundelbachstraße in Weinheim ein grün/schwarzes E-Bike der Marke L-Lobe entwendet. Dieses wurde auf dem Vorplatz eines Supermarktes mittels Kettenschloss an einem Pfosten gesichert abgestellt. Es entstand ein Diebstahlschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder den Tatvorgang beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06201-10030

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell