POL-HB: Nr.: 0259--Polizei kontrolliert Rocker

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Züricher Straße Zeit: 30.04.22, 16.10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen und Niedersachsen kontrollierten am Samstagnachmittag eine Gruppe von knapp 20 Motorradfahrern einer Rocker-Gruppierung während einer Ausfahrt durch Bremen.

Die Motorradfahrer, die Kutten mit der Aufschrift "Gremium MC Brake" trugen, waren einer Polizeistreife auf einem Tankstellengelände an der Züricher Straße aufgefallen. Die Rocker-Gruppe fuhr anschließend über die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Verden. An einer eingerichteten Kontrollstelle wurde die Gruppe mit Unterstützungskräften aus Niedersachsen kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 19 Personen überprüft. Die Polizei dokumentierte die Vereinskutten fotografisch und prüft strafrechtlich relevante Verstöße gegen das Vereinsgesetz. Es wurden entsprechende Ermittlungen gegen 17 Personen eingeleitet. Ein Fahrer konnte zudem die erforderliche Fahrerlaubnis nicht nachweisen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt mit dem Motorrad untersagt.

Verkehrsrechtliche Verstöße konnten während der Fahrt nicht festgestellt werden. Als Grund für die Ausfahrt wurde eine jährliche Andacht an zwei verstorbene Clubmitglieder genannt. Die Maßnahmen verliefen ohne Zwischenfälle.

