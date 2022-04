Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0257 --10.000 Euro wegen Umweltverstoß--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven, Stromkaje Zeit: 28.04.2022, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am Donnerstag kontrollierten Umweltermittler der Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen den Maschinenraum eines in Bremerhaven liegenden Frachtschiffes. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine technische Manipulation fest und fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Zudem wurde eine Sicherheitsleitung von mehr als 10.000 Euro angeordnet.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei den Maschinenraum eines 258 Meter langen Schiffes, das unter der Flagge Liberias an der Stromkaje in Bremerhaven lag. Dabei stellten sie fest, dass an einer technischen Kontrolleinrichtung, welche der Verhinderung von Gewässerverunreinigungen dient, manipuliert wurde. Dieses Überwachungsgerät ist aufgrund internationaler Übereinkommen vorgeschrieben und darf nicht verändert werden. Ein spezielles Ventil wurde jedoch so manipuliert, dass verunreinigtes Wasser ins Gewässer gelangen konnte.

Nach Rücksprache mit der für die Ahndung des Verstoßes zuständigen Ordnungsbehörde wurde gegen den 53 Jahre alten leitenden Ingenieur aus Indien eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehr als 10 000 EUR angeordnet und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige der entsprechenden Umweltvorschrift gefertigt.

Da inzwischen der ursprüngliche Zustand der Kontrolleinrichtung wieder hergestellt wurde, durfte das Schiff Bremerhaven bereits wieder verlassen.

