POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 10. Juli 2022, gegen 8:00 Uhr, brannte ein Restmüllcontainer an dem Schulgebäude der Grundschule im 'Dorfweg' in Großenmeer, Ovelgönne. Ein 23-Jähriger aus Ovelgönne entsorgte Asche eines Lagerfeuers mit der Annahme in den Restmüllcontainer, dass diese vollständig ausgekühlt sei. Dies war offensichtlich nicht der Fall, sodass ...

