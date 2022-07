POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Restmüllcontainers in Ovelgönne

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 10. Juli 2022, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Deich" in Fedderwardersiel in Butjadingen. Ein 68-Jähriger aus Salzgitter befuhr mit seinem VW die Straße "Am Deich" in Richtung Burhave. Zeitgleich befuhr eine 66-Jährige aus Detmold mit einem Pedelec dieselbe Straße in entgegengesetzte Richtung. ...

