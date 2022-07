POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer stark alkoholisiert in Ganderkesee unterwegs

Delmenhorst (ots) - Ein an Demenz erkrankter Mann wurde am Sonntag, 10. Juli 2022, ab 11:30 Uhr, in Delmenhorst vermisst. Bei der Suche nach ihm kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der 85-Jährige fuhr vermutlich bereits am Samstag, 09. Juli 2022, mit einem Fahrrad zu einem Lebensmittelmarkt und verlor auf dem Weg nach Hause die Orientierung. Als Angehörige ...

mehr