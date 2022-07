POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand auf der Autobahn 29 im Bereich Wardenburg (Korrektur der betroffenen Richtungsfahrbahn)

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Fahranfängerin in der Probezeit unter Alkoholeinfluss Am 09.07.2022, um 05.10 Uhr, wurde eine 19-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) in der Nordenhamer Straße in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau während der Probezeit unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholkonzentration 0,44 Promille) steht. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ...

mehr