Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.07.2022

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahranfängerin in der Probezeit unter Alkoholeinfluss

Am 09.07.2022, um 05.10 Uhr, wurde eine 19-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) in der Nordenhamer Straße in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau während der Probezeit unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholkonzentration 0,44 Promille) steht. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ganderkesee: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 09.07.2022, um 10.28 Uhr, wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer (aus Ganderkesee) in der Straße Zum Brook in Ganderkesee angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Methampfetamin. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Delmenhorst. Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 09.07.2022, um 19.50 Uhr, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Otto-Jenzok-Straße in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogentest verlief positiv auf THC und Opiate. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell