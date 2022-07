Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 10.07.2022

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 08.07.2022, um 17:30 Uhr, kommt es auf dem Kundenparkplatz des Nahkauf, Schützenstraße 9, 37444 St. Andreasberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein älterer Herr stößt beim Ausparken mit seinem Opel gegen einen geparkten Kia und entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Kia zu kümmern. An dem Kia entsteht ein Schaden von etwa 1500 Euro. Das Unfallgeschehen wird von einer Zeugin beobachtet, die das Kennzeichen des verursachenden PKW der Polizei meldet und die Halterin des Kia über ihre Beobachtungen informiert. Der Unfallverursacher kann ermittelt werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Diebstahl eines hochwertigen E-Scooters

In der Zeit vom 08.07.22, 21:30 Uhr bis zum 09.07.2022, 09:30 Uhr kommt es in der Schulstraße 18, 38678 Clausthal-Zellerfeld, zu einem Diebstahl eines hochwertigen, auffällig weißen E-Scooters. Das versicherungspflichtige Elektrokleinstfahrzeug war nicht besonders gegen die Wegnahme gesichert in der Garage des Geschädigten abgestellt. Unbekannte Täter öffneten während des Tatzeitraumes das unverschlossenen Garagentor und entnahmen den E-Scooter. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Am 09.07.2022, um 13:50 Uhr, befährt ein 40-jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld mit seiner Yamaha die B242 von Wildemann in Richtung Clausthal-Zellerfeld. In einer Linkskurve kommt er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. In Folge des Sturzes verletzt sich der Mann schwer und wird einem Krankenhaus zugeführt. An dem Motorrad entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 09.07.2022 fällt den Beamten während einer Streifenfahrt gegen 11:45 Uhr im Stadtgebiet ein weißer Sprinter auf, dessen Fahrzeugführer keinen Sicherheitsgurt angelegt hat. Während der sich anschließenden Kontrolle stellen die Beamten bei dem 35-jährigen Mann aus Sarlhausen/Schleswig-Holstein körperliche Auffälligkeiten fest, die durch den Konsum von Betäubungsmitteln hervorgerufen werden können. Weitere Tests bestärken den Verdacht. Ein Urintest liefert ein positives Ergebnis für THC und bestätigt somit den Konsum von Marihuana, welchen der Mann nun auch einräumt. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe um die genaue Konzentration von den beeinflussenden Substanzen zu ermitteln. Zu dem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro für den nicht angelegten Sicherheitsgurt erwarten den Mann nun noch zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld zwischen 500 - 1500 Euro und ein Fahrverbot von ein bis drei Monaten.

