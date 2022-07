Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.07.2022

Exhibitionist/Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Neuenkirchen. Am Freitagnachmittag entblößte sich ein 64-jähriger Mann auf einer Pferdekoppel vor zwei weiblichen Personen. Darüber hinaus griff er den dort stehenden Pferden an deren Geschlechtsapparat. Die stark alkoholisierte Person konnte durch Polizeikräfte gestellt werden. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Mann einem Beamten des Landkreises vorgestellt, der zusammen mit einem Arzt die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung anwies. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einsätze auf dem Schützen- und Volksfest Goslar. Auf dem Goslarer Schützen- und Volksfest kam es am Freitag zu diversen polizeilichen Einsätzen. Wegen Streitigkeiten, Beleidigungen und einigen Körperverletzungsdelikten, musste die Polizei mehrere Platzverweise gegen zum Teil stark alkoholisierte Personen aussprechen. Auffällig wurde außerdem ein 15-jähriger Jugendlicher aus Wernigerode. Dieser schlug zunächst einen Standbetreiber, flüchtete vor der Polizei, beleidigte die eingesetzten Beamten bei seiner Festnahme und leistete im Anschluss Widerstand. Nach der Einleitung entsprechender Strafverfahren mussten seine Eltern ihn bei der Polizei in Goslar abholen. Auch für die letzten Tage des Schützenfestes ist die Polizei am Festplatz präsent und ansprechbar.

Zeitungsausträgerin bestohlen

Goslar. Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, wurde einer Zeitungsausträgerin aus Goslar im Bereich der Glockengießer Str./St.-Annenhöhe ein roter Zeitungstrolley entwendet. Der Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Angaben zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

