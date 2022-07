Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Vermisster Mann durch Einsatz des Polizeihubschraubers gefunden

Delmenhorst (ots)

Ein an Demenz erkrankter Mann wurde am Sonntag, 10. Juli 2022, ab 11:30 Uhr, in Delmenhorst vermisst. Bei der Suche nach ihm kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der 85-Jährige fuhr vermutlich bereits am Samstag, 09. Juli 2022, mit einem Fahrrad zu einem Lebensmittelmarkt und verlor auf dem Weg nach Hause die Orientierung. Als Angehörige sein Verschwinden bemerkten, setzten sie die Polizei in Kenntnis. Zunächst konnte das Fahrrad auf dem Gelände eines Supermarktes in der Stedinger Straße gefunden werden. Ab 14:30 Uhr unterstützte dann der Polizeihubschrauber bei der Suche nach dem Mann. Bereits kurze Zeit später entdeckte die Besatzung des Hubschraubers eine männliche Person auf einer Wiese, die einen hilflosen Eindruck machte. Eine Besatzung eines Streifenwagens traf dort den vermissten Mann an.

Vermutlich hatte der Mann die Nacht auf der Wiese verbracht. Er war zwar bei Bewusstsein, wurde aber zur Überprüfung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell