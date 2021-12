Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211216 - 1494 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Heranwachsende festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Heute in den frühen Morgenstunden belästigten zwei betrunkene Heranwachsende Passanten im Bahnhofsviertel. Sie beleidigten, spuckten und provozierten. Auch der hinzugerufenen Polizei gegenüber änderten sie ihr Verhalten nicht.

Gegen 04:00 Uhr sprachen mehrere Zeugen eine Streife im Bahnhofsviertel an und berichteten von zwei Männern, die wahllos andere Menschen belästigten. Neben Beleidigungen und anderen Provokationen versuchten sie bspw., die Getränke anderer auszutrinken. Die verständigten Beamten kontrollierten die beiden Flegel (18 und 19 Jahre alt) und erteilten ihnen Platzverweise. Diesen kamen sie jedoch nicht nach, sondern setzten ihr Verhalten fort und beleidigten auch die Einsatzkräfte aufs Übelste. Die Folge: Festnahme und Transport zur Dienststelle. Hierbei traten und schlugen sie nach den Beamten und spuckten in ihre Richtung. Bei der Überprüfung auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass sich beide ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhalten. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Haschisch bei dem 18-Jährigen, so dass neben den Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung nun noch eines wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt. Beide konnten in der Folge intensiv darüber nachdenken, nahm die Polizei sie doch bis zum nächsten Mittag in Gewahrsam.

