Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Einfallsreicher Betrüger

Schwerin (ots)

Mit einer ungewöhnlichen Betrugsmasche wurde am gestrigen Vormittag ein 36-Jähriger Mann am Hauptbahnhof Schwerin auffällig. Der Mann gab gegenüber einem Mitarbeiter der DB AG an, einen Fahrschein an einem Automaten der DB AG im Schweriner Bahnhof kaufen zu wollen und dabei festgestellt zu haben, dass der Automat nicht funktioniere. Sein Geld sei durch den Automaten einbehalten worden. Aufgrund dessen bat der Mann um Rückerstattung des Geldbetrages. Da es jedoch zur Auszahlung des Geldbetrages eines besonderen Prüfverfahrens bei der DB AG bedarf, stellte sich heraus, dass der 36-Jährige bereits bundesweit in Reisezentren mit der gleichen Masche aufgefallen ist und hier jeweils behauptete, dass die Fahrkartenautomaten defekt seien und sein Geld nicht ausgezahlt haben. Daraufhin erfolgte durch den DB Mitarbeiter keine Auszahlung des Geldes und dieser verständigte die Bundespolizisten am Revier Schwerin. Diese nahmen sich des Mannes an und erstatteten Anzeige wegen versuchten Betruges.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell