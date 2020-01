Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigungen

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (28.01.2020), während der Tagesstunden, sind im Stadtgebiet an zwei Orten mehrere Autos mit Farbe beschmiert worden. An den vier Wagen entstanden Sachschäden, die insgesamt im vierstelligen Eurobereich liegen. Drei der Fahrzeuge waren in der Tiefgarage an der Schulstraße 17 abgestellt worden. Ein unbekannter Farbsprayer brachte mit blauer Farbe verschiedene Striche und Farbkleckse auf die Flächen bzw. den Seiten auf. Am Neumarkt wurde ebenfalls ein PKW mit blauer Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Farbschmierern geben können, Telefon 05451/591-4315. An der Schulstraße liegt die Tatzeit zwischen 08.15 Uhr und 18.20 Uhr und am Neumarkt zwischen 09.10 Uhr und 18.50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell