POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Die Polizei in Lengerich ist von einer Verkehrsunfallflucht in Kenntnis gesetzt worden. Der Unfall muss sich in der Zeit von Samstag (18.01.2020), 18.00 Uhr, bis Sonntag (19.01.2010), 15.00 Uhr, ereignet haben. Den Unfallspuren nach war auf der Kattenvenner Straße in Höhe der Hausnummer 181 ein Fahrzeug in die Straßenböschung geraten und hatte diese erheblich beschädigt. Dabei ist ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden. Das Fahrzeug muss ebenfalls bei diesem Unfall erheblich beschädigt worden sein. Es wurden vor Ort verschiedene Plastikteile und Glassplitter der Heckscheibe gefunden. Die Plastikteile trugen das VW Emblem. Offensichtlich war das Fahrzeug nach dem Unfall noch fahrbereit, denn der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten im Bereich der Unfallstelle die abgebildete Herrenarmbanduhr. Die Beamten stellten diese Uhr sicher, um sie untersuchen zu lassen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

