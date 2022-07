Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - 3 Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 07.07.22 kam es gegen 20.00 Uhr in Oelde-Lette im Kreuzungsbereich Beelener Straße/ In der Horst zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei welchem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Eine 28-jährige Frau aus Ennigerloh fuhr die Straße In der Horst aus Clarholz kommend. Sie beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren und missachtete das dortige Haltegebot (Stoppzeichen). Die Ennigerloherin fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich hinein und kollidierte dort mit dem Pkw einer 64-jährigen Oelderin, welche die Beelener Straße aus Beelen kommend in Fahrtrichtung Oelde-Lette befuhr.

Die 64-jährige Oelderin wurde durch die Kollision schwer verletzt, die 28-Jährige aus Ennigerloh und ihr 19-jähriger Beifahrer wurden leicht. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ungefähr 40.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell