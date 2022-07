POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 06.07.2022, 13.08 Uhr km es in Ahlen-Vorhelm an der Kreuzung Hauptstraße/Am Hellbach zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer. Eine 79-Jährige aus Ahlen bog mit ihrem Auto von der Hauptstraße nach links in die Straße Am Hellbach ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Krad eines 57-Jährigen aus Ahlen, der die Hauptstraße in Richtung Sendenhorst befuhr. ...

