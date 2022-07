Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung am Spielplatz

Warendorf (ots)

Ein 16-Jähriger aus Drensteinfurt hielt sich am Mittwoch (06.07.2022, 20.07 Uhr) in Ahlen-Vorhelm in der Nähe des Spielplatzes am Hellbachpättken auf, als mindestens drei weitere Personen auf ihn zukamen.

Er wurde unvermittelt von einem 18-jährigen Ahlener geschlagen und kam zu Fall. Am Boden liegend schlugen und traten der 18-Jährige und ein 24-Jähriger weiter auf ihn ein. Der 16-Jährige begab sich wegen der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Gegen den 18- und 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer hat die Auseinandersetzung am Spielplatz beobachtet und kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter 02382-965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell