POL-WAF: Ahlen - Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Festnahme eines Tatverdächtigen

Warendorf (ots)

Am 06.07.22, gegen 22.41 Uhr wurden der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen verdächtige Personen im Bereich des Getränkemarktes eines Lebensmittelgeschäftes an der Hauptstraße in Ahlen-Vorhelm gemeldet.

Durch die eingesetzten Beamten und Beamtinnnen der Wache Ahlen konnten im Rahmen der Fahndung zwei verdächtige Personen angetroffen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass einer der Männer, ein 24-Jähriger ohne festen Wohnsitz, in den umzäunten Bereich des Getränkemarktes eingebrochen war und Getränke zum Abtransport in einem nahe gelegenen Gebüsch bereit gestellt hatte. Durch das Eintreffen der Polizisten alarmiert, versteckte er zunächst das Diebesgut und entfernte sich.

Ebenfalls in Tatortnähe wurde ein 18-jähriger Ahlener angetroffen. Dieser war eine Stunde zuvor schon bei einer Körperverletzung am Verlobungsweg aufgefallen. Ob der Ahlener ebenfalls in den besonders schweren Fall des Diebstahls involviert ist, muss noch ermittelt werden.

Der 24-jährige Hauptverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum Gewahrsam in Ahlen gebracht.

