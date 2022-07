POL-WAF: Sassenberg. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstag (05.07.2022, 14.30 Uhr) in Beelen, ist eine 31-jährige Frau leicht verletzt worden. Ein 32-jähriger Langenberger, eine 31-jährige Oelderin und ein 34-jähriger Mann aus Kalletal waren in ihren Kfz auf der Warendorfer Straße stadtauswärts unterwegs. Als der Langenberger und die Oelderin ihre Fahrt an einer Ampel fortsetzten, fuhr der Mann aus Kalletal in seinem Lkw ...

