POL-WAF: Ostbevern. Verschlossenes Pedelec gestohlen

Warendorf (ots) - Starken Alkoholgeruch haben Polizisten am Dienstag (05.07.2022, 16.15 Uhr) während der Kontrolle eines 55-jährigen Lkw-Fahrers auf der Straße Südtor in Sendenhorst wahrgenommen. Als die Beamten den Horstmarer danach fragten, bejahte er an diesem Tag bereits Alkohol getrunken zu haben. Einem ...

